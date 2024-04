Už 76 potvrzených případů lymeské boreliózy evidují letos jihočeští hygienici. To je podle ředitelky Krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové k tomuto období nejvíce za poslední roky. Vloni k 15. kalendářnímu týdnu to bylo 57 případů.

Napité klíště. | Video: Deník/Lenka Novotná

Na Českobudějovicku navíc už pro letošek první pacient zápasí také s klíšťovou encefalitidou. Na vině je podle odborníků mírná zima a brzký nástup teplého jarního počasí, což má značný vliv na aktivitu klíšťat. Mnohem aktivnější jsou i lidé, kteří tak parazitům přenášejícím tyto nebezpečné nemoci lezou mnohem víc do rány.

„Aktuální data ukazují, že od začátku roku bylo v kraji nahlášeno 76 potvrzených případů lymeské boreliózy. Nejvíce na Českobudějovicku (29), Táborsku (13) a Jindřichohradecku (16). Dále je aktuálně na Prachaticku 6 potvrzených případů stejně jako na Písecku, na Českokrumlovsku jsou 4 a na Strakonicku 2. Hygienici letos v kraji evidují i jeden potvrzený případ klíšťové encefalitidy a to na Českobudějovicku,“ přibližuje Kvetoslava Kotrbová čerstvé statistiky.

Časná aktivita klíšťat

Jak zmiňuje Jan Erhart, technik chovu klíšťat z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, vysoká čísla potvrzených případů lymeské boreliózy jednoznačně souvisí s časnou aktivitou klíšťat. „První výskyt klíšťat jsme zaznamenali již v únoru, což je ve srovnání s loňským rokem, téměř o měsíc dříve. Neznamená to však, že by v přírodě bylo klíšťat více,“ vysvětluje s tím, že značnou roli hraje i chování lidí. „Na riziko nákazy encefalitidou nebo boreliózou má významnější vliv vyšší aktivita lidí v přírodě. To se ostatně potvrdilo v letech covidu a v časech houbařské sezony,“ připomíná období, která se viditelně projevila v počtech nakažených.

„Když porovnáme data z posledních let, kromě sezon, ovlivněných pandemickými opatřeními, tedy let 2020, kdy bylo 367 případů, a 2021, kdy bylo v kraji 270 případů, neklesl výskyt lymeské boreliózy v Jihočeském kraji pod čtyři sta. V roce 2018 jsme měli 473 případů, v roce 2019 to byl 431 případ, předloni 529 a vloni 518 případů. Náš kraj je též regionem s jedním z nejvyšších výskytů klíšťové encefalitidy ve střední Evropě. V sezonách ovlivněných koronavirem byl počet nad osm desítek, podobně jako vloni, v jiných sezonách výskyt překračuje sto dvacet, sto třicet případů. Loňských 81 případů bylo z hlediska dlouhodobých výskytů velmi příznivých, letos zatím registrujeme jeden případ klíšťové encefalitidy na Českobudějovicku,“ komentuje data Kvetoslava Kotrbová.

Podle Jana Erharta by ani letošní sezona navzdory brzkému nástupu jara nemusela přinést prudký nárůst počtu nakažených lidí. „V současné době pozorujeme mírný pokles aktivity klíšťat, který souvisí s půdním suchem. Klíště nedokáže v průběhu svého života přijímat vodu, takže pokud dojde k poklesu vlhkosti, jeho aktivita se snižuje. To naznačuje, že letošní teplé počasí pravděpodobně zásadně neovlivní zvýšení populace klíšťat.“

I přesto odborníci připomínají preventivní opatření, která by měl mít na paměti každý, kdo se pohybuje v přírodě, ať už vyráží na procházky do lesa, městského parku nebo jen tráví čas na zahradě. V případě encefalitidy doporučují ideálně na začátku jara podstoupit očkování, borelióze se lze do jisté míry vyhýbat nošením vhodného oblečení, používáním repelentů, kontrolou po návratu domů a včasným odstraněním klíštěte v případě, že se přece jenom přisaje.