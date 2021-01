Mezi prvními očkovanými na Prachaticku jsou čtvrtka 7. ledna klienti Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Tamní jídelna se změnila na očkovací místnost.

Ve čtvrtek 7. ledna se začalo s očkování proti covid-19 seniorů v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Očkování se podařilo s podporou nemocničního vakcinačního centra zorganizovat velmi rychle a podle informací Hany Vojtové, ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, od Jihočeského kraje je k dispozici vakcína pro všechny klienty i zaměstnance, kteří o očkování projevili zájem. "Jen během dneška (čtvrtek 7. ledna, pozn. aut.) naočkujeme kolem devadesáti lidí, to jsou všichni, kdo zájem měli," řekla Hana Vojtová s tím, že do skončení očkování není schopná říct přesné číslo. Vyčkává se totiž do poslední chvíle, zda se náhle nezmění zdravotní stav některého z přihlášených seniorů. "Očkování pro ně musí být bezpečné. A jejich zdravotní stav se může změnit ze dne na den," vysvětlila.