K dokonalosti ještě chybí vysázet zeleň. „Počasí nám trochu zkazilo plány. Teď vyčkáváme až se umoudří a vysadíme, co chybí,“ uvedl Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby vimperské radnice.

Oprava Pivovarské ulice vyšla radnici na zhruba šest milionů korun. Práce se tam zdržely, město odkoupilo a odstranilo jeden z domů, vinou toho došlo ke změně celého projektu. Stálo to za to, vozovka je širší a přehlednější.

Práce v Nádražní končí po roce. Na opravu došlo v souvislosti se stavbou kruhového objezdu.

Řidiče ve Vimperku tak čeká další změna. Tentokrát se ale jedná o návrat k tomu, na co byli léta zvyklí a změnila to výstavba okružní křižovatky. Protože ta už je hotová, skončí dneškem obousměrný provoz v ulici 1. Máje, a to v úseku od křižovatky Fišerka až po výjezd od čerpací stanice. Řidiče na změnu upozorní dopravní značení.