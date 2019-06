Jižní Čechy – Po dětské knize, rozhlasových pohádkách a divadelních hrách pro dospělé napsala Hana Lehečková z Vodňan psychotickou novelu Svatá hlava.

Hana Lehečková s redaktorkou Vyšehradu Alenou Snelling při křtu své novinky na Světu knihy v Praze. | Foto: Archiv Albatros Media

V ní se ponoříte do zmateného světa hlavního hrdiny, k němuž autorku inspiroval blog schizofrenika. „Hrozně mě zaujal. Nedával smysl, byl plný výkřiků do tmy, halucinací a jako by to byl zápisníček myšlenek, které se mu honily v hlavě. Přišlo mi to naprosto unikátní způsobem jazykového vyjádření,“ vzpomíná autorka. Její kniha však není o onom blogerovi ani o psychické chorobě. „Ráda vytvářím fikční svět, který má svébytná pravidla,“ vysvětluje Hana Lehečková.