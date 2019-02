Když se víc prodá, cena tepla klesne

Prachatice – Až na 638 korun včetně DPH by do dvou let mohla klesnout cena tepla pro odběratele v Prachaticích. Tak to alespoň v prvním čtvrtletí roku 2013 plánovala městská společnost Tepelné hospodářství Prachatice ve své investiční strategii. Uvedená cena je ale podle starosty Prachatic Martina Malého velmi ambiciózní a sám by byl při jejím uvádění velice opatrný.

Přibližně 60 korun, takový je přínos dvou kogeneračních jednotek do ceny tepla v Prachaticích za loňský rok. Podle jednatele Tepelného hospodářství Prachatice Vladislava Zocha (vlevo) by kogenerace měly v letošním roce svůj přínos o něco zvýšit. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„Vždy jsem, a to velmi opatrně, hovořil o ceně pod sedm set korun a ještě za dodržení určitých již dříve zmíněných předpokladů,“ zdůrazňuje starosta. Ony předpoklady jsou především konec intervence České národní banky a hlavně vyšší prodej tepla.



Jenomže i cena pod sedm set korun je podmíněna množstvím když a kdyby a bez dalších investic do tepelné soustavy se ani ta neobejde. „Cena pod sedm set korun, pokud se nestane nic mimořádného, není nedosažitelná,“ tvrdí Vladislav Zoch, jednatel společnosti Tepelné hospodářství Prachatice. Připouští současně, že by se musel změnit objem prodaného tepla. „A ten asi jiný nebude,“ odhaduje Vladislav Zoch. Výše zmíněná částka 638 korun za GJ včetně DPH totiž vycházela z prodaného množství tepla v objemu 105 tisíc GJ, zatímco loni se podařilo prodat jen necelých 95 tisíc korun a zatím to nevypadá, že by se letošní rok výrazněji pochlapil. „Pokud nenastane mimořádný exces v počasí nebo cenách plynu, je dosažitelná cena 739 korun,“ dodal jednatel TH.

Autor: Miroslav Fuchs