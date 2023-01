Neděle 29. ledna: MUDr. Gála, Prachatice, U Zastávky 322, tel. 602343242

Sloužící lékař zajišťuje ošetření pacientů v sobotu, neděli a ve svátky v době od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje ošetření zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích, Pavilon C od 16.30 do 21.30, o víkendech a svátcích pak od 8 do 18 hodin. Tel. 387 878 570.