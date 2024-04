O víkendech a svátcích drží zubní lékaři na Prachaticku a Strakonicku pohotovost ve svých ordinacích. Výjimkou ani čtvrtý dubnový víkend roku 2024.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vraný

Sobota 27. a neděle 28. dubna

MUDr. Pelíšková, Vodňany, Za Kapličkou 1312, telefon: 383 382 628.

Ošetření akutním pacientům poskytují vyjmenovaní lékaři ve svých ordinacích vždy od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost společnost Zubní pohotovost s.r.o. na adrese Lidická tř.439/78, České Budějovice, a to v pracovních dnech od 16 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.