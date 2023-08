O víkendech a svátcích drží zubní lékaři na Prachaticku pohotovost ve svých ordinacích. Výjimkou není ani první srpnový víkend.

Sobota 19. srpna

MDDr. Tišler, Prachatice, U Stadionu 270, telefon: 601 502 339.

Neděle 20. srpna

MUDr. Vágnerová, Prachatice, Nemocniční 204, poliklinika, telefon: 601502339.

Ošetření akutním pacientům poskytují vyjmenovaní lékaři ve svých ordinacích vždy od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 18 hodin. Zubní pohotovost v českobudějovické nemocnici najdete v v horním areálu, pavilon C.