Sobota 1. května

MUDr. Jírový, Volary, Tovární 35, telefon: 388 333 255.

Neděle 2. května

MUDr. Wimberská, Prachatice, Poliklinika, Nemocniční 204, telefon: 388 316 040.

Ošetření akutním pacientům poskytují vyjmenovaní lékaři ve svých ordinacích vždy od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30 hodin, v sobotu,v neděli a o svátcích od 8 do 18 hodin v horním areálu nemocnice, Pavilon C.