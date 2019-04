Víkend 13. a 14. dubna

MUDr. Raják, Vimperk, II. ZŠ Smetanova ulice, telefon: 388 415 151.

Ošetření akutním pacientům poskytují lékaři ve svých ordinacích od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje ošetření zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30, o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin, pavilon C.