Sobota 16. března

MUDr. Smolová, Vlachovo Březí, Žižkova 98, telefon: 737 608 640.

Neděle 17. března

MDDr. Blašková, Volary, Tovární 35, telefon: 384 386 396.

Ošetření akutním pacientům poskytují lékaři ve svých ordinacích od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje ošetření zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30, o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin, pavilon C.