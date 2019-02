Prachaticko - Kam můžete k zubaři na pohotovost.

Víkend 14. a 15. července

MUDR. Matoušek, Vimperk, 1. máje 116, tel: 380 428 840.



Ošetření pacientům poskytují lékaři ve svých ordinacích od 8 do 10 hodin. Ve všední dny ošetřuje zubní pohotovost Nemocnice v Č. Budějovicích od 16.30 do 21.30, o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin, pavilon C.