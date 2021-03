Dvě verze loni odloženého 30. ročníku Slavností Zlaté stezky má připravené Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích. Počítá s možností, že slavnosti budou v plné parádě, ale i s tím, že budou stále platná omezení v souvislosti s koronavirem.

Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích. | Foto: Deník/Nikola Beranová

Obě varianty Slavností Zlaté stezky šéfka kultury v pondělí 8. března představila prachatickým radním. „Chceme být připraveni. Organizace největší akce ve městě není nic snadného. Náklady na uspořádání plné verze slavností jsou dva a půl až tři miliony korun,“ řekl Martin Malý, starosta Prachatic, s dovětkem, že přání nejen pořadatelů je, aby „covidová“ doba do posledního červnového víkendu pominula. Plná verze počítá s dvoudenním programem po celém městě. „Hlavním hostem pátečního večera bude Marek Ztracený,“ prozradila Jiřina Dolejšková a dodala, že dalšími účinkujícími pátečního večera jsou kapely Pekař, Trautenberg a Kabát Revival. „V sobotním průvodu pak do kočáru se starostou usedne jako hlavní host zpěvačka Tereza Kerndlová,“ odhalila Jiřina Dolejšková hlavního hosta slavností soli. V sobotu se pak na pódiu vystřídají kapely Sebastian a Lipo, zazpívá Olga Lounová a zazní písně Karla Gotta v podání Kristiána Šebka. Tradiční slavnosti se neobejdou bez grainetských soumarů. „Paradoxní je, že jejich soumarské slavnosti jsou již nyní zrušeny, ale na ty naše pozvání přijali,“ uvedla Jiřina Dolejšková. Chybět by neměli ani další zahraniční protagonisté jako italští praporečníci či švýcarští bubeníci a další účinkující.