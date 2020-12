V době vánočních svátků upravily obchody své otevírací doby následovně:

Kaufland:

24. prosince- od 7 do 11.45 hodin (Mladá Boleslav a Písek od 6 hodin).

25. a 26. prosince – všechny prodejny Kaufland zavřené.

1. 1. 2021 – zavřeno

Od 2. 1. 2021 bude provoz obnoven v obvyklé otevírací době.

Globus:

24. prosince – od 7 do 11.30 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin.

Penny:

24. až 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1. 1. 2021 – zavřeno

Lidl:

24. – 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Tesco:

24. prosince – otevřeno do 11 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – do 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Bohoslužby

Nutná rezervace předem na telefonním čísle: 606 627 636 je na bohoslužby v Prachaticích ve vánočním oktávu .

Na Štědrý den bude otevřen kostel sv. Petra a Pavla od 9.30 do 16.30 k návštěvě jesliček a soukromé modlitbě. Bude k dispozici Betlémské světlo, přineste si lucerničky.

Bohuslužby:

24. prosince: Prachatice – 8.30 Rorátní mše sv. u sv. Petra a Pavla, 10.00 – 11.00 svátost smíření na faře. Ktiš – 17.00 Mše sv.

25. prosince: Prachatice – 9.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 10.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 11.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 16.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla. Husinec – 8.00 Mše sv, Vitějovice – 8.00 Mše sv, Strunkovice nad Blanicí – 9.15 Mše sv., Ktiš – 11.00 Mše sv.

26. prosince: Prachatice – 9.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 10.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla. Husinec – 17.00 Mše sv. s nedělní platností, Vitějovice – 7.00 Mše sv. s nedělní platností, Strunkovice nad Blanicí – 7.00 Mše sv. s nedělní platností.

27. prosince: Prachatice – 9.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 10.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 11.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla, 16.00 Mše sv. u sv. Petra a Pavla. Ktiš – 11.00 Mše sv.

Zubní pohotovost

Čtvrtek 24. prosince

MUDr. Karolína Kovařičová, Vimperk, 1.máje 116/13, telefon 380 428 840

Pátek 25. prosince

MUDr. Karolína Kovařičová, Vimperk, 1.máje 116/13, telefon 380 428 840

Sobota 26. prosince

MUDr. Helena Wimberská, Prachatice, Nemocniční 204, telefon 388 316 040

Neděle 27. prosince

MUDr. Petra Blašková, Volary, V Kasárnách 664, telefon 722 917 202

Stomatologové zajišťují ošetření pacientů v sobotu, neděli a svátky od 8.00 do 10.00 hod. Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Českých Budějovicích, a to ve všední dny 16.30 – 21.30, soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00. Telefon 387 878 570. Horní areál, budova C, přízemí.