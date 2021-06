Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí

MUDr. Julie Pekárková (77 let, Vimperk), Anna Hůdová (78 let, Zálezly).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Karel Penzlstadler (74 let, Běleč), Antonín Prchal (69 let, Prachatice), Inge Kudová (77 let, Volary), Milena Škopková (70 let, Chlumany), Karel Klostermann (72 let, Prachatice), Jaroslav Kouba (75 let, Písek), Vladimír Procházka (89 let, Praha 4), Alfréd Schulz (83 let, Prachatice), Lenka Jakubíková (49 let, Volary).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Jiřina Krbečková (86 let, Vimperk), Jozef Martinko (90 let, Svinná Lada), Jan Král (91 let, Úbislav), Marie Bernardová (75 let, Úbislav).