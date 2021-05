"Zvládli jsme to naprosto v pohodě," hodnotí ředitelka školy Petra Sandanyová. Jednotlivé skupiny dětí se nepotkávají, třídy jsou odděleny i patry školní budovy. Navíc se děti na některé předměty nepřemisťují do odborných učeben.

Výuka v pondělí 10. května začala pro všechny děti povinným testování. Děti z prvního stupně se testují jednou, ty z druhého pak dvakrát v týdnu. Dosud nebyl odhalen žádný pozitivní antigenní test. "Testovací sady máme ještě na tento týden, pro ten následující čekáme na další dodávku," řekla ředitelka. Zvažovala sice možnost PCR testování, ale po vyhodnocení situace vedení školy usoudilo, že PCR testování by bylo příliš komplikované. "Máme zajetý systém a funguje, jakákoliv změna by přinesla zmatek. Už tak každý týden v pondělí vlastně zahajujeme znovu školní rok," hodnotí Petra Sandanyová. S postupným návratem části dětí totiž musí vedení školy částečně upravovat rozvrhy hodin nebo připravit přesný rozpis střídání jednotlivých skupin ve školní jídelně.

Rodiče a děti z Vodňanky dostali od ředitelky pokyny, v jakých časech přijít do školy a jakým vchodem je možné vejít přímo do budovy. Šatna je rozdělená na koridory, jedním vstupují mladší, druhým zase starší školáci. Samotné testování je pak čeká ve třídách s jejich třídními učiteli.

Na sektory je rozdělená také školní jídelna, která připravuje i dopolední svačiny, jež následně děti dostanou rovnou do svých tříd. Petra Sandanyová s tak nebojí ani dalšího rozvolnění a ukončení rotační výuky. "Sice bychom museli zase upravit rozvrhy hodin, ale to je to nejmenší," hodnotí a dodává, že jen stačí změny oznámit včas. Na Vodňance jsou schopní obědy do některých tříd dopravit, aby děti nemusely do jídelny. Pro obědy do jídlonosičů si mohou přijít také děti, které jsou na distanční výuce, ty mají v jídelně vyhrazený čas mezi jednou a půl druhou hodinou odpoledne.