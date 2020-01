Povinnost čipování psů by měla ulehčit práci například i strážníkům prachatické Městské policie.

Čtečka čipů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lenka Novotná

To ve chvíli, kdy v ulicích města odchytnou zatoulaného psa. „Prostřednictvím čipu by mělo být jednodušší zjistit majitele psa. Máme k dispozici samozřejmě i čtečku. Praxe nám ale ukazuje, že to tak jednoduché není,“ uvedl Ivo Novotný, ředitel městské policie.