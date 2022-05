I tak už v loňské letní sezoně Živé Prachatice prosadili uzavírku ulice alespoň o víkendech. Lidé se naučili do Poštovní ulice chodit na kávu či čaj i za kulturou. Iniciátorka projektu pěší zóny v Poštovní ulici Barbora Koritenská potvrdila, že žádost o uzavření ulice o víkendech podala i letos. „Teď čekáme, zda povolení dostaneme,“ ujistila s tím, že poprvé by byla vzniknout pěší zóna o prvním červencovém víkendu, na který téměř bezprostředně navazují dva svátky. Právě o svátcích by měla být pěší zóna také.