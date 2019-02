Prachatice /FOTOGALERIE/ – První ženou v historii města, která se stala Čestným občanem Prachatic, je Kateřina Nash, místní rodačka, která šíří slávu města na nesčetných sportovních kolbištích.

Za přítomnosti nejbližších přátel převzala Kateřina Nash ocenění z rukou starosty Martina Malého v pondělí odpoledne v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích.



„Z podnětu zastupitele Miroslava Lorence schválilo zastupitelstvo města Prachatice 19. září udělení čestného občanství města prachatické rodačce a vynikající sportovkyni Kateřině Nash,“ uvedl starosta a připomněl přítomným největší úspěchy prachatické rodačky v její bohaté kariéře. Mimo jiných vyzdvihl, že se Kateřina stala druhou ženou českého sportu, která absolvovala zimní i letní olympijské hry a jedinou českou bikerkou, která vystoupila na stupně vítězů v závodech Světového poháru.



„Cítím se tu trochu jako ryba na suchu, závody jsou úplně něco jiného než takováto významná událost. Ocenění si moc vážím. Od chvíle, kdy zastupitelstvo schválilo, že jej dostanu, tak se s ním chlubím. Jsem ráda, že přišli všichni známí a je to takové pohodové. Díky všem, že zde mohu dneska být a že přišli,“ poděkovala Kateřina. Termín převzetí ocenění plánovala s vedením města od září. „Věděla jsem, že budu doma v polovině prosince. Náročnější bylo připravit dnešek, pozvat hosty, připravit pro ně pohoštění. To vše zajišťovala maminka a moc jí děkuji,“ dodala. „Ptal jsem se Kačenky, jestli není nervozní a tvrdila že ne, že to nejsou žádné závody. Nakonec jí to vzalo víc než závody a nějaká slzička ukápla,“ uvedl dojatý otec Miloslav Hanuš.



„Je to krásné, osobně jsem u toho slzel,“ svěřil se první lyžařský trenér Kateřiny Nash Jiří Čejka. „Jezdíme za Kačenkou všude po závodech a nemůžeme chybět ani tady. Je fantastická a ocenění si zaslouží,“ uvedl za skupinu přítomných fanoušků s jejím portrétem na tričkách její strýc Petr Šulc z Třeboně.



„Ocenění pro Kačenku si nesmírně vážím. V takovou chvíli zkrátka city neudržím. Byla jsem dojatá, až jsem se málem naplno rozbrečela. Katka se na mě podívala a já viděla, že jsme na tom obě úplně stejně. Patří to k tomu, zkrátka jsme si ten okamžik obě užívaly a prožívaly naplno,“ dodala k pondělní slavnostní chvíli maminka Kateřiny Helena Hanušová.