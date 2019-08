Vimperk – Nedělní odpoledne u řeky Volyňky ve Vimperku dlouhodobě slaví úspěchy. Pro děti je tu totiž při Vimperském kašpárku vždy připravena pohádka. O uplynulém víkendu tak děti viděly pohádku Divadla Víti Marčíka Sněhurka a sedm trpaslíků.

Již tuto neděli je pak čeká další pohádku, to pro změnu k Volyňce přiveze Divadlo Andromeda. Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jestli se mu podaří dostat se na svobodu a jak to všechno dopadne, uvidí děti ve veselé pohádce s mnoha písničkami. Začátek je v 15.30 hodin a dospělí zaplatí vstupné 40 korun. Děti mají vstup zdarma.