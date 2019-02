Prachaticko – Desítky koledníků vyrazily v dvou prvních lednových týdnech do domácností na Prachaticku při Tříkrálové sbírce. Dařilo se jim. Celkem vybrali přes šest set tisíc korun.

V Prachaticích a okolí organizuje sbírku Farní charita Prachatice. Do letošní sbírky se zapojilo padesát kolednických skupinek s 58 kasičkami a z vybraných téměř čtyř set tisíc korun se zpátky vrací téměř 256 tisíc korun. Peníze budou použity na dofinancování charitou poskytovaných sociálních služeb. „Všem dárcům patří dík za přijetí našich Králů a za příspěvky do kasiček. Velké poděkování patří koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením,“ uvedla Jana Schwarzová, ředitelka Farní charity Prachatice.



Do sbírky se zapojila tradičně Oblastní charita Vimperk. K té putuje zpět přes sto dvacet dva tisíce korun. Podle Jany Markové, ředitelky Oblastní charity ve Vimperku, i tam peníze pomohou na podporu služeb charity. „Konkrétně na charitní ošetřovatelské služby v domácnostech,“ upřesnila Jana Marková.



Vimperských koledníků bylo letos méně, protože někteří už odrostli nebo onemocněli. I tak odvedli podle Jany Markové výbornou práci a dárci byli štědří.

Tříkrálová sbírka

Prachatice celková částka 383 279 Kč

počet pokladniček 58

Vlachovo Březí celková částka 42 848 Kč

počet pokladniček 7

Vimperk celková částka 188 313 Kč

počet pokladniček 40



Na Prachaticku se celkem vybralo 614 440 korun.