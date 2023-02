Usnesení zastupitelů nechat vyrobit volnou kopii sochy u Tomáše Franty z Dolního Skrýchova bylo jednomyslné. Souhlasilo všech jedenáct lhenických zastupitelů. Rozhodnutí předcházelo výběrové řízení, to určilo, že cena díla bude 208 300 korun bez DPH. Rozhodnutí je podle Jana Veselého zlomové. "Jsem rád, že po volbách a s novou starostkou Markétou Trnkovou se to konečně podařilo," říká spokojeně Jan Veselý. Minulé vedení obce se dokonce prostřednictvím ankety ptali Lheničáků, zda sochu chtějí zpátky, a ti jasně řekli, že ano. Pod tlakem veřejnosti tak většina zastupitelů loni v květnu souhlasila, že na kašnu repliku sochy dají. Proti se tedy vyjádřili jen bývalá starostka Marie Kabátová a její stranický kolega Karel Bican. (Ani jeden z nich ale do nového volebního období už za ODS nekandidoval, pozn. aut.).

Lhenická starostka Markéta Trnková Deníku potvrdila, že volná kopie sochy by měla být hotová do letošního podzimu. "Vše závisí na dodávce materiálu, ze kterého chce autor sochu vyrobit," uvedla. Upřesnila, že lheničtí zastupitelé vybírali autora kopie ze tří nabídek. Přednost podle Markéty Trnkové dostal právě Tomáš Franta. "Jeho práci známe, byl to právě on, kdo se postaral o opravu kašny," řekla.

Kašna je bez Karla IV. letos už osmým rokem. Tři roky trvala oprava náměstí. Tehdy byla socha nejprve zapůjčena na výstavu do Pootavského muzea ve Strakonicích. Odtud se zase vrátila do Lhenic a našla dočasný domov v kostele svatého Jakuba. Loni v dubnu došlo na splnění slibu a socha Karla IV. byla umístěna do vstupní haly úřadu městyse, tam je dosud. Umístění do vhodnějšího prostředí doporučili památkáři, podle nich by vrácení originálu na kašnu by ho mohlo fatálně poškodit.