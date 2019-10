V letošním ročníku bylo na ceny nominováno 104 seniorů z celé republiky. „Vybrat z více než stovky nominací nejlepší jednotlivce a kluby bylo těžké, ocenění by si zasloužil snad úplně každý,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77.

DUO KAREL A KAREL

Jedna z letos udělených cen opět putuje do Prachatic. Porotci udělili Zvláštní cenu, kterou v Pražské křižovatce převzalo Senzační duo Karel a Karel. Tedy přesněji popsáno Karel Hrůza a Karel Rabenhaupt z Prachatic.

Oba pánové se totiž více než sedm let pravidelně po celý rok, týden co týden věnují seniorům z Prachatic a okolí. Učí je pracovat na počítači, zasvěcují je do kouzla fotografie, pořádají nejrůznější přednášky, výstavy i soutěž. Oba pánové vše kamarádům seniorům vysvětlují odborně, mile a bez nároku na odměnu.

NEJSOU JEDINÍ

Ocenění Senior roku 2019 si odvezla Lidmila Pekařová z Pardubic, nejlepší klub je Společenství vdov a vdovců ze Zlína. Do Zlaté síně slávy byl uveden chirurg Pavel Pavko.

Již sedm let, rok co rok nominujeme ty nejlepší z Prachatic. Nejúspěšnější udělenou cenou bezesporu bylo v historii udělování cen Cena pro město Prachatice za platformu Senzačních seniorů 1. místo v ČR (2015) a 3. nejúspěšnějším klubem byl také oceněn SeniorPoint Prachatice (2017).

Nejúspěšnější seniorkou v udělování cen byla s 3. místem Alena Bínová (2015). Čestná uznání mají: Zdena Hrůzová (2013), Jaroslava Krejsová (2017), Miroslav Bojanovský (2018). Ceny senior roku uděluje Nadace Charty 77 od roku 2013.