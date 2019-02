Volary - Ve společenské místnosti hotelu Bobík se uskutečnil pátý ročník Volarské bulky. Pořadatelé v čele s bratry Vladimírem a Václavem Bajčíkovými a Jaroslavem Mikešem přivítali třicet hráčů natěšených na tuto jihočeskou specialitu. Bulka totiž dle internetových stránek vyznívá jako Jihočeská.

Tato hra obnáší svá pravidla a pořadatelé si je mohou různě upravit. Ve Volarech se hrálo na třikrát sedmdesát minut, tedy velmi náročná varianta. Co to bulka vlastně je, jsem si vzal z wikipedie.



Míchají se karty, snímá se. Rozdají se dvakrát tři a tři karty, první trumf a dále tři a tři a druhý trumf (každý z hráčů vidí šest svých karet a tři má otočené). Poslední tři karty zůstávají otočené a hráč je uvidí, až zvolí trumfy. Rozdává ten, který před tím vyhrál, první volí (trumfy) ten, který prohrál minulou hru. Jestliže si trumf nevybere, může ho volit rozdávající (tj. ten co je nahoře, nebo nový).



Poté, co se dohodnou na trumfech, vynáší hráč co je „dole“ první kartu. Máli sedmu trumfovou, může ji vyměnit za trumf v balíku (popřípadě může vzít i další pod tímto trumfem, avšak zbývající karty musí dát do balíku, a to tak, aby měl stále na ruce 9 karet.)- toto může udělat i během hry, avšak pak nemá právo na další trumfy v balíku. Pokud jsou trumfy stejné, jak první tak druhý, šíbruje oba.



Pokud je tam sedma a osma, může šíbrovat mindou, nebo je-li tam sedma a např. eso, šíbruje se osmou a další si již najdete sami.



Hrálo se dlouho a pořadí bylo se vykrystalizovalo takto. Volarskou bulku vyhrál René Šrůtek z Prachatic, řidič dálkové autobusové dopravy, který ukázal, že nejen volant, ale i logickou hru ovládá výtečně. Na druhém místě se umístil Josef Zíka z Volar – Chlum a bronz bral Zdeně Hödl z Horní Vltavice.



Za nahrání nejvíce bodů v jednom kole potom získal zajímavou cenu v podobě číše Jaroslav Mikeš z Lenory.



Ceny byly pro všechny a dostalo se i na dvě dámy, které ukázaly, že tato vesměs mužská hra jim jde velmi dobře a ocenění získal jeden vozíčkář, který byl velmi nadšen úrovní a kvalitou hry.



Ladislav Beran