Vaří ve škole i U mlsného trpaslíka

Školní jídelna ZŠ v prachatické Národní ulici podle informací ředitelky školy Hany Bolkové vaří pro cizí strávníky. „Jídlo je třeba si z jídelny odnést v jídlonosiči. Bude dbáno na to, aby před okýnkem nečekalo více lidí. Kuchařky jsou vybaveny rouškami. Prosíme ale o rozestupy,“ vyzvala zájemce o jídlo ze školy Hana Bolková. Obědy je třeba objednat osobně u vedoucí jídelny paní Zoubkové na čísle 724 277 339. Několik jídel má v nabídce také Jídelna pod branou. Tam je v provozu výdejní okénko do 14 hodin. O výdej nebo rozvoz jídla se postará také Bistro U mlsného trpaslíka (728 158 800).

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Dobrovolníci z ČČK nakoupí i přinesou léky

Iniciativa lidí v Prachaticích vznikla v sobotu 14. března. Hlásí se desítky dobrovolníků, nakupují, venčí pejsky či roznáší letáky, aby dali lidem mimo sociální síť na vědomí, že něco podobného funguje. Lidé, kteří potřebují pomoc prachatických dobrovolníků, mohou volat na číslo 728 576 381. Okamžitou reakci měl také prachatický Český červený kříž. „Nabízíme pomoc našich dobrovolníků. Zprostředkujeme donášku nákupu nebo vyzvednutí léků,“ řekla Zuzana Pelikánová z ČČK. Službu lze domluvit na telefonním čísle 724 367 840. „Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně recept,“ dodala. Cílem je eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva a tím u nich snížit riziko nákazy.

Nastydlé nepouští do budovy

V pondělí zkrátili lékaři ve Vlachově Březí, kde by měl být potvrzen výskyt nákazy koronaviru, pracovní dobu v ordinacích dětského praktického a zubního lékaře. Nastydlé pacienty nepouštějí do budovy vůbec. „I když máme jen improvizované ochranné pomůcky, provádíme ošetření akutních případů, abychom ulevili nemocnicím. Ordinujeme za zavřenými dveřmi, pacient se nejprve musí ozvat telefonicky a následně situaci vyhodnotíme. Vydáváme e-neschopenky, e-recepty a potvrzení OČR,“ řekl Prachatickému deníku praktický lékař Martin Nerad z Vlachova Březí. Potvrzení OČR nelze elektronicky, jen papírovou formou. Veškeré pokyny mají pacienti vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy. „Netrpělivě čekáme na ochranné pomůcky, které splňují parametry pro ochranu proti koronaviru,“ doplnil.