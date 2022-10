Rybářství Třeboň již v září zdražilo ceny za kilogram kapra v Praze na sádkách na 129 korun a na sádkách v Třeboni na 119 korun. „Pro letošní rok (na Vánoce) odhaduji, že se bude cena pohybovat někde mezi sto třiceti, sto čtyřiceti korunami, což odpovídá nárůstu nákladů. Jsou to hlavně náklady na krmiva, pak pohonné hmoty a všichni čekáme, jak dopadnou varianty cen energií,“ řekl Provázek

Letošní výnosy z výlovů budou celostátně nižší. Podle Provázka bylo méně rybích násad, některé regiony výrazně zasáhlo sucho. „Rok bude podprůměrný,“ řekl Provázek. Zákazníci mají ale o ryby zájem. Klesla produkce v okolních zemích jako jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Exportním zákazníkům zdražili třeboňští rybáři letos minimálně o 20 až 25 procent. „Prioritou je domácí trh, ryba se zajistí v plném objemu, který budou požadovat naši prodejci. Když bude nižší výlov, poníží se export,“ řekl Provázek.

Z podzimních výlovů čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 70 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 30 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.

Zahájení třídenního výlovu

Třeboňští rybáři dnes zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Po dvouleté covidové pauze budou součástí výlovu doprovodné akce. Z Rožmberka čekají výnos 100 tun ryb, řekl ČTK předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.