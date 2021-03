Nejméně lidí čekajících v kraji před 'závorou' na očkování proti covidu je na Prachaticku. Je tu i významně kratší čekací doba než v jiných okresech jihu Čech, a to zhruba pět dní.

Očkovací centrum v Prachaticích zahájilo zkušební provoz. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Lidé ve věku 80+ jsou na Prachaticku téměř všichni naočkovaní, stejně tak je to u domovů seniorů a dalších pobytových sociálních zařízení. "Stejně je to také u učitelů, těch zbývá zhruba dvě stovky. Budou naočkováni všichni do konce března. Od dubna by měla být spuštěna kategorie ve věku šedesát plus," říká ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.