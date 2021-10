"Byla to ale zároveň chvíle, kdy jsem si uvědomila, jak důležité je zdraví a jak důležité je být na světě pro druhé, kteří nás potřebují," říká. Ruku v ruce přišla i myšlenka, že ona sama chce pomáhat lidem stejně tak, jako oni tenkrát pomohli jí. Začala proto pracovat v organizaci Anděl Strážný. "Moc se mi tu líbí. Vždy jsem v sobě měla zakořeněnou úctu ke stáří a moudrosti, kterou toto životní období v sobě má. Už tenkrát jsem měla svého anděla strážného a nyní mám dalšího a moc ráda bych Vám o něm řekla víc," říká.

Kamila je šťastná, že se stala součástí týmu Anděla Strážného a je součástí všech těch příběhů lidí. "Jsem ráda, že mohu šířit osvětu o naší organizaci, protože mnohdy je největším problémem nejen strach z neznámého, ale i skutečnost, že lidé o službě jako je ta naše ani nevědí," ujišťuje. Zároveň společnosti vrací to, co jí bylo dáno. "Myslím tím vlídnost, zájem o druhé a pomoc těm, kteří to potřebují," uzavírá.

Anděl Strážný:

- Anděl Strážný má celorepublikovou působnost, 10 let zkušeností a první měsíc služby poskytuje v rámci adaptačního období klientům zcela ZDARMA. Cílem je oddálit život v pobytových zařízeních a zachování psychického zdraví a lidské důstojnosti i ve vysokém věku.

- Anděl Strážný lidem pomáhá prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení je napojeno na dispečink organizace, který je klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

- Když se budoucí klient se dozví o službě, může kontaktovat bezplatnou NONSTOP infolinku 800 603 030, kde mu odborně vyškolení pracovníci dispečinku poskytnou veškeré informace a předají kontakt na sociální pracovnici v místě jeho bydliště.

- Následně si se sociální pracovnicí domluví den a čas, ona přijede k němu domů a předá mu veškeré informace, mobilní monitorovací zařízení, vše podrobně vysvětlí a službu individuálně nastaví na míru.

- Přes monitorovací zařízení je klient v nepřetržitém hlasovém a elektronickém kontaktu s odborným personálem. Ten je schopen mu zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého ohrožení zdravotního stavu nebo života.

- Součástí služby Anděla Strážného je i kontrola zdravotního stavu klienta, připomínání léků či tzv. Povídavá linka. Ta eliminuje pocity osamění díky plánovaným a připravovaným hovorům na míru. Klient si na základě této služby může popovídat o tom, co ho trápí, co má rád (hádanky, historie, apod.) či si s dispečerkami zahrát různé kvízy.

- Mobilní monitorovací zařízení poskytujeme našim klientům formou zápůjčky zcela zdarma, klient platí pouze měsíční paušál za služby ve výši 350 Kč – 450 Kč, přičemž lze zažádat o příspěvek na péči, který tuto platbu pokryje (s vyřízením může pomoci sociální pracovnice či pracovníci dispečinku).

- Jedné z klientek, paní Haně, je 100 let, za druhé světové války přišla o část rodiny v koncentračním táboře Terezín, přesto je paní Hana velmi čiperná a plná života. Naše zařízení jí už několikrát pomohlo. Paní Hana na TIPEC (mobilní monitorovací zařízení tísňové péče) nedá dopustit a chválí si službu slovy: „Kromě toho, že mám u sebe SOS tlačítko, jsem s děvčaty na dispečinku stále ve styku. Volají, jak se mi vede. Popovídáme si na povídavé lince nebo mi připomínají další důležité věci. Je to velký vynález. Vůbec jsem netušila, že něco takového může být. Ta technika ve všem velmi pokročila.“ Paní Hana kolem sebe má rodinu, která jí pomáhá, ale díky naší službě má jistotu bezpečí a i ve svém věku může bydlet sama.

