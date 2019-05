Prachaticko – Silničáři jedním klikem vidí stav vozovek na pěti místech Prachaticka. Nově u Libínského Sedla a Soumarského mostu.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Dva nové stožáry vybavené kamerami a meteorologickou stanicí, které dobíjí solární energie, přibyly v minulých dnech u silnic na Prachaticku.



Jeden stožár je na trase Libínské Sedlo – Volary, přesněji na odbočce na skládku. Druhý pak u Soumarského mostu. Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic (SÚS) upřesnil, že kamer je na Prachaticku v tuto chvíli k dispozici pět. „Kamery a meteostanice využíváme hlavně v zimě. Pomáhají lépe vyhodnotit situaci a v případě nutnosti rychleji zareagujeme a vysíláme techniku zimní údržby,“ vysvětlil Martin Grožaj.



Umístění a vybavení jednoho stožáru vyjde na 1,5 milionu korun. K tomu na Libínském Sedle ještě během několika týdnů přibude svodidlo. Snímky z kamer nejen určují situaci na místě. „Několikrát kamery pomohly také při policejním pátrání.

Obrázky z kamer se ukládají na serveru a policisté mohou záznamy využít,“ vysvětlil Martin Grožaj, který má už vytipovaná další místa pro stožáry s kamerami. „Ideálně by to mělo být u Netolic, krizový úsek je u odbočky na Žitnou, tam je také silnice často namrzlá,“ řekl s tím, že další by mohla být také u Vlachova Březí.