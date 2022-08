Kamer má vimperská městská policie čtyřicet dva, ty dávají strážníkům šedesát různých pohledů. „Slušní lidé se ničeho bát nemusejí, nejde o žádné špehování. Kamery slouží hlavně pro prevenci a případně k vyšetření trestných činů,“ vysvětluje Miroslav Černý. Nedávno to byla eSPéZetka auta, které stálo před vykradeným kioskem a pachatele se podařilo najít. „Nejde to vždy. Všechno je o penězích, jsou dneska jde ale všechno,“ dodává Miroslav Černý.

Kamerový systém ve Vimperku se spustil v roce 2006. První kamery se dávali do míst, kde docházelo k trestné činnosti nejčastěji. „Tehdy jsem byl ještě na obvodním oddělení a dělali jsme si ručně čárky, kde je případů nejvíce a pak ve spolupráci s vedením města dávali kamery,“ vysvětlil. Dodal, že některé kamery jsou na svých místech také podle přání obyvatel města. „Hlavně ty u dětských hřišť,“ doplňuje.

Spolu s kamerovým systém ve Vimperku odpadly problémy s venčením psů, s lidmi, kteří se dožadovali drobných peněz u vimperských supermarketů, kouření a pití alkoholických nápojů na veřejných místech a další přestupky. „Ve valné většině dokážeme najít viníka dopravní nehody, který od ní ujede,“ říká. Je to ale mravenčí práce, mnohdy to trvá celý den, projít kompletní záznam z potřebného místa.

Kamery dokáží nahradit několik hlídek strážníků. Ve službě jsou vždy dva strážníci a obsluha kamer, v denní době ještě velitel, jeho zástupce a dva asistenti prevence kriminality. „Pokud se něco děje, posíláme hlídku okamžitě na místo. Kamerový systém je skvělý pomocník,“ ujišťuje. Miroslav Černý má u kamer už za ta léta praxe vytipovaná místa v exponovaných časech. „Nebudu přece ve dvě hodiny odpoledne hlídat výpadovku z města, když vím, že největší frmol je v tomhle čase na náměstíčku. Pomáhám tak hlídce v terénu,“ vysvětluje Miroslav Černý.

Vylepšení kamerového systému je podle vimperských strážníků možné a ideální by bylo, aby do systému mohli zadat jen registrační značku, a ten by rovnou vyhledal, zda se auto pohybovalo ve městě v jakých časech. To by podle strážníků dost usnadnilo práci při pátrání, které po strážnících čas od času potřebují státní policisté. „Kamery by navíc musely být podsvícené, a to by byla velká suma. V současné chvíli se soustředíme na udržování všech kamerových bodů v provozu a v případě, že vypadne na jejich nahrazení. Věděl bych o dvou kamerových bodech, které by byly potřeba doplnit, abychom měli město zmapované kompletně,“ uvádí Miroslav Černý.

Nikdo ze strážníků nechce hodnotit, která ze čtyřicítky kamer je pro ně nejdůležitější a nejvíc vytížená. „Těch nejvíc exponovaných je zhruba šest, bez těch bychom se určitě neobešli,“ říká Miroslav Černý. Naučit se ovládání kamer je prý podobné jako naučit se řídit auto. „Je to jen o zvyk, stačí si to osahat a za pár týdnů to jde samo,“ popisuje s tím, že se na kamerách střídá ještě se třemi dalšími kolegy.

Ve chvíli, kdy srovnává domu před kamerami a s kamerami říká, že kamerový systém ulehčil práci všem. Dnes jsou strážníci najít pachatele do několika dnů za pomoci kamer. „Dříve jsme chodili od domu k domu a trvalo týdny, než jsme došli k výsledku,“ vzpomíná Miroslav Černý.

Kamery jsou ale jen přístroje a čas od času a navíc zrovna v nejnečekanější chvíli vypadnou. „Počasí občas bývá proti nám. Hlavně vítr, ten nám s nimi otáčí,“ popisuje Miroslav Černý zkušenosti. I tak je ale město Vimperk po šestnácti letech s kamerovým systémem „pomerančový kraj“. „Podařilo se nám kriminalitu snížit, vyhnat jí z města úplně nelze,“ říká Miroslav Černý, který byl u toho, když Vimperští umístili prvních šest kamer. „Tehdy jsme měli třicet trestných činů za měsíc, dnes se nedostaneme ani na třetinu,“ uzavírá s tím, že od chvíle, co zmizely z šumavského města noční podniky, je v ulicích klid.