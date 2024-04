Prachatice mají své dva kameny od pondělí 15. dubna. Jsou umístěny v zahradě Gymnázia Prachatice v chodníku před hlavním vchodem. Připomínají Maxe Spiegela a Arnošta Klingera, kteří na prachatickém gymnáziu studovali a následně přišli o život v koncentračním táboře v Osvětimi.

Kameny zmizelých - Celoevropský projekt Stolpersteine německého umělce Guntera Demniga. Kameny zmizelých jsou věnovány osudu těch, kteří byli nacisty deportováni, vyhnáni, zavražděni nebo spáchali sebevraždu. - Stolpersteine, jsou kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku. Doslovný překlad by mohl být „kameny, o které je třeba klopýtnout“.

Jejich životy i pobyt v Prachaticích zmapovali dva studenti gymnázia se svým učitelem Tomášem Soumarem. Podařilo se jim dokonce najít i žijící potomky mužů. Praneteř Arnošta Klingera Šárka Poláčková s manželem přijeli na slavnostní uložení kamenů do Prachatic a aktivitu prachatického gymnázia a společnosti KreBul náležitě ocenili.

Medailonky studentů z prachatických „Kamenů zmizelých“

JUDr. Arnošt (Ernst) Klinger (19. března 1911 Dírná u Tábora – 1943 Osvětim)

Studoval na Gymnáziu Prachatice od roku 1927, v roce 1931 úspěšně složil maturitní zkoušku. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1936 obdržel titul JUDr., poté se věnoval právnické profesi.

16. listopadu 1942 byl deportován transportem Cb, č. 520 z Tábora do terezínského ghetta. Odtud byl 20. ledna 1943 poslán transportem Cq, č. 939 do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku, kde byl pravděpodobně hned po příjezdu zavražděn v plynové komoře.

Max Spiegel (19. listopadu 1918 Prachatice - 13. prosince 1943 Osvětim)

Studoval na Gymnáziu Prachatice od roku 1928, v roce 1936 zde maturoval s vyznamenáním. Ve studiu pokračoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy do zimního semestru roku 1939. Jeho studium bylo přerušeno uzavřením vysokých škol nacisty v roce 1939.

24. října 1942 byl převezen transportem Ca, č. 348 z Prahy do terezínského ghetta, 25. září 1943 byl deportován lékařským transportem Dl-N, č. 45 z Terezína do vyhlazovacího tábora Osvětim. Max Spiegel byl zavražděn v Osvětimi 13. prosince 1943.