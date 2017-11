Kam s bolavými zuby o víkendu?

Prachaticko - Zubní pohotovost na Prachaticku o víkendu 4. a 5. listopadu.

MUDr. Hemmerová

Prachatice

Nemocniční 204

Telefon: 388 317 400



Ošetření poskytuje sloužící zubní lékař ve své ordinaci v době od 8 do 10 hodin. Jinak o víkendech a svátcích ošetření poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých. Budějovicích, a to v době od 8 do 18 hodin.