Sobota 2. ledna

JBBH s.r.o. – MUDr. Hájek, Netolice, Hornická 568, telefon 388 324 333

Neděle 3. ledna

MUDr. Hemmerová, Prachatice, Nemocniční 204, telefon 388 317 400

Stomatologové zajišťují ošetření pacientů v sobotu, neděli a svátky od 8.00 do 10.00 hod. Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Českých Budějovicích, a to ve všední dny 16.30 – 21.30, soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00. Telefon 387 878 570. Horní areál, budova C, přízemí.