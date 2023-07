Setkání s učiteli pobavilo i poučilo.Zdroj: Jiří Gabriel KalimaProto jsme se rozhodli pozvat učitele v různých fázích jejich pedagogického působení. Mladá učitelka Petra s velmi krátkou praxí; Klaudia, která učí více jak 20 let; paní Věra, která je, po více jak 40 ti leté praxi, již v důchodu; či volnočasový pedagog Jiří a Kuba, který se učitelství již nevěnuje, byť jej studoval. Všichni měli co říci k připraveným otázkám. Například o tom, co je vedlo k tomu studovat pedagogiku a jaké oni mají vzpomínky na své učitele. Nebo zda se změnily děti či společnost, jak se změnila výuka po zavedení chytrých telefonů, či zda rozumí dnešním mladým lidem – chábr, kérovat, chálka, krašovat. Všichni hosté sdělovali své zkušenosti, sdíleli svou cestu, názory i postoje a předávali to, proč je jejich smyslem dělat právě tohle povolání. Jak hosté na konci řekli, největší odměna je úsměv, překonání strachu, příjemná atmosféra, radost či pochopení. Hlavně studenti tak ze setkání odcházeli s otázkou v hlavě, kam chtějí směřovat své další kroky a jak být více „in“ učitel.