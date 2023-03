Obědové menu od loňského března zdražilo. Hospodští se potvrzují, že bez zdražení to není možné. Zdražilo totiž úplně všechno, od cen surovin po energie. Ještě loni zaplatili strávníci za oběd v Prachaticích nebo Vimperku 125 korun. Letos vyjde o deset korun dráž. A bez polévky. V prachatické Almaře vyjde polední jídlo s polévkou hosta na 170 korun a vybrat si může ze čtyř jídel. Tři varianty hlavního jídla a polévku nabízí prachatický Lockal U Jelena, za celé menu tam strávníci zaplatí stejně jako v Almaře. V Prachatickém pivovaru je výběr ze tří možností a cena o zhruba dvacet korun vyšší. Vimperská restaurace Terasa nabízí dva druhy polévky, šest hlavních jídel a dvě minutky. Při placení si pak zákazník musí připravit sumu od 191 do 202 korun v případě hotových jídel s polévkou nebo až 217 korun pokud si objedná s polévkou minutku. V žádném poledním menu není započítána částka za nápoj. V málokteré restauraci na Prachaticku tak stačí na oběd dvě stokoruny. Kromě řízku, který zmizí téměř okamžitě, strávníci prý holdují dalším českým klasikám, jako jsou smažák, svíčková nebo vrabec se špenátem. "Lidé prostě sází na jistotu," tvrdí hospodští. Ti museli přizpůsobit cenám za suroviny. Jestli ještě před pár roky dodavatelé zdražovali tak jednou do roka, v současné době to je minimálně dvakrát. "A bojím se, že to ještě hůř. Podle mě další navýšení cen přijde před letní sezonou," myslí si majitelka prachatické Almary Věra Roučková s tím, že určitě přijde zdražení piva, které v Almaře mají tankové z Plzeňského Prazdroje.