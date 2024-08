Hostem Podcastu Deníku z jižních Čech byl Juraj Thoma, archeolog profesí i zkušený komunální politik, také bývalý primátor města, dnes opoziční zastupitel, lídr hnutí Občané pro Budějovice a také kandidát do Senátu v blížících se senátních volbách, které se uskuteční ve volebním obvodu České Budějovice koncem září. Vyprávěl o své práci archeologa, ale také o tom, jak a proč vstoupil do politiky, zavzpomínal na dobu, kdy byl primátorem a jak zažíval bouřlivé politické období.

„S lidmi se potkávám nejenom když je kampaň, což je pro mě důležité. Při rozhovorech je znát jistá obava o bezpečnost a bezpečí, protože dnešní svět je opravdu velmi, velmi roztěkaný a velmi nestálý. Jsou i obavy ekonomického charakteru a skoro až o živobytí,“ říká Juraj Thoma.

„S tím souvisí kvalita života v našem městě. A teď nemyslím, jen to, že tu máme kino, multikino, ale obecně kvalitu života, atmosféru žití ve městě, aby to město bylo tím, do kterého se chcete vracet, a k tomu potřebujete mít příjemné prostředí. A příjemné prostředí zase můžete tvořit ve chvíli, kdy k tomu máte nějaké nástroje. To se dostáváme k tomu, že jako senátor toho můžete udělat velice mnoho. Nemluvě o tom, že jako senátor můžete vlastně fungovat jako velvyslanec jednotlivých lidí. Čili být velvyslancem Českých Budějovic a Jihočechů ve sněmovně a v Senátu je prostě skvělá věc, protože jako senátor opravdu můžete otvírat dveře a můžete nosit na stůl ministrům, poslancům či senátorům konkrétní věci, které ty lidi zajímají a které by chtěli, abyste společně s nimi řešil.“

