Degustace a koncipované programy zájemci navštěvovali od 7.října na různých místech Českého Krumlova, festival ale postupně rozšířil své působení také do Českých Budějovic, Nových Hradů a letos nově i do Kaplice.

Festival tradičně vrcholil Zámeckou slavností vína 19. listopadu. Již od odpoledních hodin se těšila velikému zájmu návštěvníků, kterých dorazilo více než 500. V příjemné atmosféře jízdárny českokrumlovského zámku nabízelo k degustaci po sklence svá vína 20 vinařství a obchodních společností s vínem z tuzemska i ze zahraničí. Program zpříjemnila živá jazzová hudba a pódiové vstupy jednotlivých vinařů, včetně ukázek tzv. sabráže, otvírání lahví šampaňského odseknutím šavlí, skleničkou či dokonce i mobilním telefonem.

Organizátorům, jimiž jsou Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, dělá největší radost, že jsou festivalu návštěvníci stále věrni a oceňují vysokou kvalitu připravených programů. „Rádi se k nám vrací i nejlepší sommeliéři, degustátoři a ti co vína tvoří," říkají s nadšením Pavel Fučík, Miroslav Reitinger a Václav Pecha, zakladatelé a organizátoři festivalu. "A potěšující slova uznání z jejich úst, že náš krumlovský festival je jedním z TOP vinařských akcí v České republice, nás zavazuje do dalších ročníků. Uvítat v Českém Krumlově sommeliéry a degustátory Michala Šetku, Ivo Dvořáka, Zlatka Mičku, herce a architekta Davida Vávru, Sieghardta Donabauma z Wachau, Christopha Neumeistera z jižního Štýrska, Michaela Saxe z Kamptalu, Vladimíra Železného, Pavla Springera, Filipa Mlýnka, Jindřicha Kadrnku, naturální vína od Jana Čulíka, vína z Chianti, Burgundska, Jury, Rheingau a Pfalzka, vinařství Sonberk, Gotberg, Šamšula, Bílovickou slípku a mnoho kuchařských hvězd a nadějí jako Tita Eliáše a naše českokrumlovské Adama Hoďánka a René Vrbu je pro nás to, proč festival již deset let děláme. Již se těšíme na nové inspirace a osobnosti pro následující 11. ročník v roce 2023.“

Autorka: Andrea Šindelářová