U příležitosti státního svátku připomínajícího vznik Československé republiky prezident Petr Pavel v sobotu večer ve Vladislavském sále Pražského hradu předal státní vyznamenání. Mezi oceněnými jsou i osobnosti, které mají vazby na jižní Čechy, a to Karel Schwarzenberg a Marta Kubišová. A dále budějovický hasič Pavel Farka a táborští policisté Martin Salay a Jiří Štěpánek.

Na snímku si přebírá státní vyznamenání Marta Kubišová. | Foto: Denik/Zbyněk Pecák

Karel Schwarzenberg své dětství prožil na zámcích Orlík a Čimelice, v Čimelicích chodil též do národní školy.

"Vyrůstal jsem v Čimelicích i na Orlíku, na obou místech. Bylo to překrásné dětství, mé nejhezčí vzpomínky. Rodiče na nás měli nejvíce času vůbec za celý život: byli jsme pod určenou správou Němců, otec se nesměl zabývat podnikem, takže jsem si je užil. Strašně rád na to vzpomínám," uvedl kníže v jednom rozhovoru pro Deník.

Narodil se 10. prosince 1937 v Praze. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva a v Mnichově lesnictví. 9. ledna 2007 byl jmenován ministrem zahraničí ČR. V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem založil stranu TOP 09 a nyní je jejím předsedou. V květnových volbách v roce 2010 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od 13. 7. 2010 do července 2013 byl ministrem zahraničních věcí ČR a prvním místopředsedou vlády. Kandidoval na prezidenta ČR.

Byl oceněný Řádem bílého lva.

Po komunistickém převratu roku 1948 byl podle Wikipedile jeho rodině zabaven majetek orlické větve a i proto se uchýlili do emigrace do Rakouska. Tam nejdříve žili nedaleko Salcburku u jeho babičky z matčiny strany, která je i živila. Na podzim roku 1989, po sametové revoluci, se Karel Schwarzenberg vrátil do své rodné vlasti, kde se intenzivně zapojil do společenského, hospodářského i politického života. Prezident Václav Havel jej v červenci 1990 jmenoval vedoucím své prezidentské kanceláře.

V době, kdy Karel Schwarzenberg kandidoval na post prezidenta republiky, sklízel velký úspěch hlavně u voličů na Písecku. V Čimelicích a Orlíku nad Vltavou mají Schwarzenbergové své panství a největší majetek. Patří jim tady nejen zámek Orlík a Čimelice, ale i tisíce hektarů lesů, rybníky, obory a spousty staveb a usedlostí. Zaměstnávají desítky lidí. Panství do roku 2007, než se stal senátorem, řídil sám Schwarzenberg, pak vedení předal synu Johannesovi.

Ve druhém kole však neuspěl. V říjnu 2013 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od prosince 2013 je předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Na snímku přebírá ocenění za Karla Schwarzenberga jeho syn Jan.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Marta Kubišová se narodila v Českých Budějovicích. Jako rodačka a patriotka krajské metropole propaguje Jihočeský kraj. „Cítím se být stále Jihočeskou a nadále to tak chci stále prezentovat,“ uvedla v jednom z rozhovorů pro Deník, když vloni v rámci tour Noc s legendou do Budějovic zavítala.

Marta Kubišová, jako významný rodák má i svůj portrét v podchodu pod Krumlovským mostem u kulturního domu Slavie.

A se svými příznivci se zpěvačka posledním koncertem 1. listopadu 2017 v den svých 75. narozenin v rodných Českých Budějovicích rozloučila. V budějovickém Metropolu slavila i osmdesátiny.

Na snímku si přebírá státní vyznamenání Marta Kubišová.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Marta Kubišová je česká zpěvačka, herečka a moderátorka, několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík a signatářka Charty 77. V souvislosti s ukončením své pěvecké kariéry obdržela v roce 2017 Českého slavíka pro výjimečnou osobnost české hudby, mimo jiné také čestné občanství města České Budějovice. Byla oceněna Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Tři Jihočeši byli oceněni medailí Za hrdinství při záchraně lidských životů

Pprap. Pavel Farka, sloužící na stanici v Českých Budějovicích jako hasič – technik spojové služby zachránil vloni 27. května život motorkáři, který měl nehodu na Trhovosvinensku. Jel z nákupu a v zatáčce u Otěvěku stála dvě auta a po silnici byly rozházené motorkářské věci. Na poli vedle silnice viděl dvě osoby, které pozorují ležícího motorkáře a zároveň již volají na tísňovou linku. Vzal si z auta lékárničku a vyběhl k motorkáři. A jak to dopadlo? Přestože zachráněnému muži museli lékaři amputovat nohu, zraněná ruka byla zachráněna.

Na snímku přebírá ocenění Pavel Farka.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Policisté prap. Martin Salay a nstržm. Jiří Štěpánek patřili k zachráncům deseti osob při požáru ubytovny v Táboře v ulici Kpt. Jaroše z 28. dubna. Drama začalo v časných ranních hodinách, kdy ubytovnu kvůli plamenů muselo opustit 24 lidí, včetně dvou dětí.

Na snímku přebírá ocenění Jiří Štěpánek.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Na snímku přebírá ocenění Marin Salay.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák