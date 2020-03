ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

K šicímu stroji v Prachaticích usedly snad všechny zručné švadlenky. Každá z nich denně do světa vypustí zhruba padesátku nových látkových roušek. „Zájem je obrovský. Šijeme tři, syn žehlí, manžel a kamarádka rozváží, posíláme poštou. A nestíháme,“ popisuje Tereza Rosová z nedalekých Nebahov, která je v Prachaticích spolumajitelkou salonu pro ženy Dáma na klíč. Ti, kdo si nemohou roušky vyzvednout u ní doma, mají šanci v prachatickém Ternu (COOP) v Husinecké ulici. Další nová várka bude podle Terezy ve středu v 18 hodin. „Poptávek máme obrovské množství ze všech koutů republiky,“ doplnila s tím, že roušky rozdávají, ale pokud někdo chce přispět na nákup materiálu rozumnou částkou, nebráni se.

Pro příbuzné a známé

O roušky si podle další ze švadlenek na Prachaticku, Aleny Štěpánkové, píšou přes Facebook lidé z celé republiky. „Šiju pro všechny, co mi napíšou, příbuzné, známé, pro jejich kolegy, na červený kříž,“ popisuje paní učitelka na rodičovské dovolené. Zatím má kompletně hotových 60 kusů. „Jsem na to sama, ale posila je na cestě a přiveze látky, protože moje zásoby jsou pryč,“ dodala. Až našije, co má objednáno, tak asi začnu nabízet dál,“ doplnila s tím, že teď nemá kapacitu.

Šije jako dobrovolník

Asi padesátku soušek ušila a předala zájemcům také aktivní seniorka Marie Bednárová z Prachatic, která se připojila k dobrovolníkům z facebookové skupiny Prachatičtí si pomáhají. „Šiju ve dne v noci, lidé se stále hlásí,“ popsala Marie Bednárová s tím, že její zásilky s rouškami pak distribuoval zastupitel Robert Zeman. „Část šla také prodavačkám do Vitějovic. Ohlásili se třeba také taxikáři. Pořád mi zvoní telefon,“ říká. Jihočeši pochopili a chtějí chránit sebe a své okolí. Jestli v pondělí byli v ulicích vidět lidé v rouškách minimálně, včera se situace o sto procent otočila.

Pod taktovkou Zdeňka Krejsy, ředitele KreBul, šijí v Domě na křižovatce u Štěpánčina parku další tři dobrovolníci ve dne v noci. "Vyrobit jednu roušku nám trvá asi patnáct minut," říká Zdeněk Krejsa. V úterý odpoledne ale hlásil kritický nedostatek tkalounů a nití, aby mohl v práci dál pokračovat. Roušky z KreBul jsou prioritně určeny zdarma pro pečovatelské služby, kde je takového vybavení kritický nedostatek.

Na dvou místech šijí roušky Volarští. Prvním místem je DDM, kde u strojů sedí Vladimíra Laschová společně s několika šikovnými dámami. Další místo, kde roušky šijí, je firma MIJA. Z obou míst jde prosba, aby si lidé pro roušky z hygienických důvodů osobně nechodili. Vedení městského úřadu děkuje za každou pomocnou ruku. Místostarostka Jana Bártová byla v DDM, i ve firmě MIJA řešit rozvoz roušek a roznášela letáky, kde je nabídka pomoci zejména seniorům nad 65 let.

Šije roušky s ročním prckem za zády

Mezi nepřebernou řadu dobrovolníků, kteří šijí ve Strakonicích roušky pro své blízké, ale třeba i pro nemocnici nebo policisty, je Štěpánka Seidlová ze Strakonic. "Začala jsem na výzvu Petry Kurschové, zakladatelky nadačního fondu Srdce pro Strakonice. Mám jich zatím asi 12. Vím, není to moc, ale s ročním prckem za zády to není tak lehké," říká matka ročního syna.

Pro roušky používá různý materiál - látky, prostěradla a podobně. "Měli jsme mít 21. března akci Recyklotoč, kde bylo plánováno i šití a přešívání starých věcí na nové. bohužel, sešlo z ní. Tak z těchto látek budou roušky," dodává Štěpánka Seidlová.

Roušky šije nejen pro své blízké, ale i pro potřeby nemocnice. Jak říká, materiálu má zatím víc než dost.

Místo divadelních kostýmů šijí roušky

Divadlení dílny Jihočeského divadla změnily náplň práce. Kvůli nedostatku respiračních roušek přestaly švadleny pracovat na kostýmech. Namísto toho šijí bavlněné roušky, kterých je v Čechách stále nedostatek.

„Zastavili jsme výrobu všech kostýmů a začali jsme šít roušky, které se stále nedají sehnat. Distribuci bude zajišťovat krizový štáb Jihočeského kraje, takže roušky se dostanou těm, kteří je nejvíce potřebují. Zítra krizovému štábu předáme prvních 200 ks roušek. Celému našemu šicímu týmu ve Vrátě moc děkuji," řekl v úterý ředitel divadla Lukáš Průdek.

Vedení Jihočeského divadla se domluvilo na akci se zástupci českobudějovického Magistrátu a krizového štábu Jihočeského kraje. První roušky dostali přímo zaměstnanci divadla, další kusy už poputují do krizového štábu. Jihočeské divadlo zároveň vyzývá možné dárce materiálu, aby na vrátnici divadla nosili v ideálním případě vyprané a vyžehlené kusy bavlny molino, která se používá na klasická prostěradla.

Jak vyrobit ochrannou masku z PET lahve: