Letní dovolená na jihu Čech bude letos výhodnější, než kdy jindy. Jihočeský kraj totiž bude rodinám návštěvníků, které se do regionu v létě vydají za odpočinkem, dotovat ubytování a poskytne jim padesátiprocentní slevy vstupného ve svých organizacích. Sem patří například zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou, muzea či galerie. S až 70 % slevami se do systému přidávají dobrovolně i různé soukromé subjekty, kterým však kraj slevy nedotuje. Projekt Léto v jižních Čechách bude odstartován 15. června.

Kraj si od těchto opatření, na jejichž realizaci uvolnil bezmála 40 miliónů korun, slibuje zmírnění dopadů koronavirové pandemie na segment cestovního ruchu. „Již v době nouzového stavu jsme začali připravovat řadu opatření na oživení jihočeské ekonomiky po krizovém období. A je to právě cestovní ruch, který patří mezi nejpostiženější odvětví. Hlavním cílem projektu je proto udržení zaměstnanosti v oblasti turismu a jeho systematická podpora,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Podle hejtmanky by tento druh podpory měl jihočeským ubytovacím zařízením zajistit zhruba sto tisíc nových přenocování. Na kompenzaci slev pro ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje půjde z krajského rozpočtu poskytovatelům těchto služeb 30 miliónů korun, na kompenzaci zlevněného vstupného pak kulturním organizacím kraje 9,5 miliónu. Administrací projektu byla pověřena Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

Odborná analýza, kterou si v dubnu 2020 nechala JCCR zpracovat konstatovala, že kvůli ztrátám v cestovním ruchu na jihu Čech v důsledku koronavirové pandemie mohou přijít veřejné rozpočty o 3,4 miliardy korun. Ztratit místo by mohlo 4,2 tisíce pracovníků z oblasti cestovního ruchu, stejně jako dalších 9,7 tisíce lidí, jejichž činnost je na oblast cestovní ruch přímo navázána. „Stát dosud cestovní ruch nijak nepodpořil. Proto jsem velmi rád, že se podnikatelům v cestovním ruchu rozhodl Jihočeský kraj pomoci vlastními silami,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Kraj uhradí 30 % ceny ubytování za návštěvníky

„Finanční motivace pro volbu jižních Čech jako místa pro rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních na území Jihočeského kraje je zaměřena na přímé ovlivnění výběru místa pro dovolenou na tři až sedm nocí, tedy pro formy pobytu od prodlouženého víkendu po týdenní turnus,“ zdůraznil Jaromír Polášek.

Slevu 30 % z ceny ubytování, maximálně však 300 korun na osobu a noc, získají rodiny od dvou do šesti osob, z nichž nejméně jedna musí být starší 18 let. Příslušné vouchery, zahrnující slevu ubytování si spolu s rezervací ve vybraném hromadném ubytovacím zařízení, si mohou zájemci zajistit od 15. června na speciální webové adrese zřízené JCCR: www.leto.jiznicechy.cz. Zde budou průběžně doplňovány veškeré informace spojené s tímto projektem pro potřeby návštěvníků.

Nabídka jihočeského léta bude nesporně velmi atraktivní a pestrá. Jen pro ilustraci. V Jihočeském kraji je v současné době více než 600 ubytovacích zařízení, které splňují podmínky zapojení do této mimořádné akce, trvající až do 30. listopadu 2020. Podrobné informace o podmínkách slev na ubytování v jižních Čechách získají zájemci už nyní na nové telefonické infolince 380 421 228, která je k dispozici denně, včetně víkendů od 8 do 20 hodin, případně dotazem na e-mailové adrese: infocentrum@jccr.cz .

Spojkou mezi JCCR a ubytovateli jsou turistické oblasti

Celý systém bude fungovat tak, si návštěvník na webu léto.jiznicechy.cz vygeneruje voucher a do 48 hodin vybere na stejném webu ubytovací kapacitu a rezervuje si zde svůj pobyt. Ubytovací zařízení následně ubytování potvrdí a spáruje voucher s konkrétním místem, termínem a časem. Pokud nedojde ke spárování, je termín obsazen a voucher se vrací do systému. Návštěvník následně stejným způsobem pokračuje ve výběru ubytování jinde.

Po spárování voucheru už návštěvník pouze ve stanoveném termínu dorazí do ubytovacího zařízení, užívá si pobyt, využívá slevy na atraktivity a za pobyt zaplatí o 30 procent nižší cenu. Ubytovatel pak celou poskytnutou slevu obdrží do 10 dnů jako kompenzaci prostřednictvím administrátora projektu, Jihočeské centrály cestovního ruchu. Vzhledem k nutnosti operativního řešení jsou do celého procesu začleněny i turistické oblasti, které jsou certifikovány Jihočeským krajem jako oblastní destinační managementy.

„Zájemcům z řad podnikatelů, kteří se do projektu chtějí zapojit s nabídkou služeb, doporučujeme, aby kontaktovali přímo produktového manažera turistické oblasti, do níž spadají,“ poznamenal Polášek. Seznam s příslušnými kontakty je umístěn na webové adrese: www.jccr.cz/kontakty/turisticke-oblasti.

České Budějovice se ke kampani Léto v jižních Čechách připojí také.

Město dlouhodobě podporuje cestovní ruch a snaží se přilákat české turisty za každého počasí. „Velmi vítáme kampaň Jihočeského kraje s názvem Léto v jižních Čechách a rádi se k ní připojíme. Motivace formou slev je i kvůli pandemii koronaviru, která se prohnala celým světem, velmi dobrá volba a lidem přijde vhod, protože uvažují, že letošní dny volna zůstanou v Čechách a svoji roli sehrávají samozřejmě i rodinné finance,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko s tím, že město přispěje do balíčku letních slev prohlídkami historické radnice.

„Dále chystáme novinku v podobě virtuální prohlídky našeho krásného města a bonusy pro ubytované, jako je například zvýhodněné vstupné na letní plovárnu nebo jízda v městské hromadné dopravě zdarma. Ubytovaní hosté tak mohou využít například možnosti dopravit se do nedalekého Boršova nad Vltavou a vrátit se zpátky do Budějovic po řece na paddleboardu,“ dodává Viktor Vojtko.

Do kampaně se postupně zapojuje i celá řada soukromých atraktivit ve městě. Více informací a podmínky pro získání slev naleznou turisté na webových stránkách www.leto.jiznicechy.cz