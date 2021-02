Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Václav Sedlecký (91 let, Žernovice), Eva Piloušková (75 let, Prachatice), Jan Gabani (70 let, Dlouhý Bor – Nová Pec).