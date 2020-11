Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Marie Rothbauerová (87 let, Protivec), Vladimíra Mikešová (70 let, Hrbov), Marie Popová (67 let, Řepešín), Růžena Kaštánková (92 let, Vlachovo Březí), Václav Kümmel (68 let, Babice), Josef Švehla (95 let, Čestice), Ludvík Kuneš (89 let, Lhenice), Pavla Filová (83 let, Kůsov), Jaruška Karkošková (95 let, Prachatice), Herbert Marko (86 let, Volary), Václav Stropek (68 let, Radošovice), Josef Trojan (78 let, Prachatice.