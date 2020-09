Kdo nás na Prachaticku v posledních dnech opustil:

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Karel Kůs (78 let, Prachatice),

Helena Bojerová (82 let, Volary),

Michal Tokár (68 let, Volary),

Ing. Jan Pecha (73 let, Lhenice),

Jaroslava Voldřichová (61 let, Praha).