Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Josef Bašta (82 let, Prachatice),

Emil Kukulik (74 let, Prachatice),

Vincenc Repko (88 let, Volary),

Marie Hopsingerová (95 let, Staré Prachatice),

Božena Sýkorová (90 let, Prachatice),

Jaroslava Vojíková (56 let, Netolice).