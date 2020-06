Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme seznam zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Růžena Paclíková (89 let, Prachatice),

Daruše Vodvářková (92 let, Vimperk),

Božena Zábranská (76 let, Vimperk),

Helena Sedláková (96 let, Český Krumlov),

Božena Kavanová (75 let, Mičovice),

Vlasta Kolafová (64 let, Prachatice),

Ladislav Klein (69 let, Strunkovice nad Blanicí).