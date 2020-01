Na Prachaticku nás v posledních dnech opustili:

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Marie Chánová (72 let, Šumavské Hoštice), Josef Vrabec (55 let, Borová Lada), Krista Bečvaříková (64 let, Buk), Jaromír Kainc (61 let, Čkyně), Věra Závadská (80 let, Vimperk), Zdeňka Šišpelová (84 let, Vimperk).