Milada Frühaufová (95 let, Vimperk), Vlasta Kolrosová (90 let, Stachy),

Marie Chánová (72 let, Šumavské Hoštice).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Božena Hrdinová (87 let, Sezimovo Ústí), Věra Vávrová (76 let, Volary), Julie Benešová (92 let, Kladno), Hana Machálková (93 let, Klenovice), František Říha (77 let, Ktiš), Ing. Bohumír Bouchal (78 let, Prachatice), Ludmila Cmarová (81 let, Prachatice), Helena Dunková (58 let, Volary).

Pohřební služba Paule, Prachatice