Kdo nás na Prachaticku v uplynulých dnech opustil:

Mgr. Jaroslava Krnáková (58 let, Zátoň),

Jaroslav Kotrc (80 let, Zdíkov),

Alois Švehla (86 let, Vimperk),

Jan Král (69 let, Miřetice).