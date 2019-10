S kým jsme se na Prachaticku rozloučili:

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Eva Šochmanová (80 let, Zdíkov), Jiří Matějka (58 let, Zdíkov), Benedikt Josefík (75 let, Nicov), Taťána Pecinová (65 let, Vimperk), Marie Baštová (81 let, Vimperk), Jiří Škopek (80 let, Hrabice), Jaroslav Kuboň (81 let, Borová lada), Jiřina Kuboňová (81 let, Borová Lada), Petr Novotný (42 let, Vimperk), František Rolník (64 let, Vimperk).