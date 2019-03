Jiří Javdošňák (74 let, Zdíkovec).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Marie Kučerová (81 let, Prachatice), Anna Fučíková (85 let, Prachatice), Marta Švejdová (69 let, Záblatí), Jaroslav Záleský (53 let), Lydie Sulková (87 let, České Budějovice), Marie Vítková (80 let, Prachatice), Jozef Sobolič (78 let, Prachatice), Milan Pistulka (36 let, Stožec), MUDr. Julius Mattauch (89 let, Prachatice), František Lang (76 let, Volary).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Libuše Podlešáková (81 let, Újezdec).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí